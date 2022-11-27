Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 1- Yılport Samsunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
14. dakikada kontra atakta Ali Kaan Güneren'in topuyla ceza sahasında topla buluşan Laura, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0 - 1
51. dakikada Melih İnan'ın ceza sahasında yere düşürülmesi sonucu Keçiörengücü penaltı kazanıyor.
54. dakikada topun başına geçen Olawoyın, kaleci Szumskı'yi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Rashad (Abdullah Aydın dk.63,), Bekir Karadeniz (Eze 90+2 ?) , Aykut Çeviker (Babei dk.52), Bardhi, Olawoyın, Balaj (Melih İnan dk.46)
Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Mara, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Y.Samsunspor: Szumskı, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Osman Çelik
(Muhammet Ali Özbasıkcı dk.61), Ali Ülgen, Ali Kaan Güneren (Harrıs dk.61), Celil Yüksel (Cihan Kahraman dk.86 ?), Soner Gönül, Saouza (Polat Yaldır dk.86 ?), Laura (Ahmet Sağat dk.78)
Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Yusuf Abdioğlu, Enes Albak
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Laura (dk.14) (Yılport Samsunspor) , Olawoyın (dk.54) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Saouza, Ali Kaan Güneren, Yunus Emre Çift (Y.Samsunspor) Rashad, Bekir Karadeniz, Babaei (Ankara Keçiörengücü)