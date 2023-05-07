Spor Toto 2. Lig: Etimesgut Belediyespor: 0 - Kocaelispor: 3

Spor Toto 2.
Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Etimesgut Belediyespor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Sinan Bilen
Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, İsmail Güner, Berk Akkgönül (Muhammet Beşir dk. 59), Fatih Cerlek (Fatih Somuncu dk. 69), Reşo Akın (Medeni Bingöl dk. 71), Mehmet Sıddık İstemi (Abdulcebrail Akbulut dk. 69), Yasin Elmas (Tuğran Burak Tuğ dk. 41), Talha Özler, Aykut Civelek, Turan Yılmaz, Vedat Bora
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Diogo, Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Cem Ekinci dk. 81 ?), Mert Çölgeçen (Yusuf Cihat Çelik dk. 58), Atila Turan (Mehmet Sak dk. 67), Mehmet Yılmaz (Emre Nefiz dk. 67), Cengizhan Akgün (Beykan Şimşek dk. 58), Samed Ali Kaya
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 18, 54), Emre Nefiz (dk. 74) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Abdulaziz Demircan (dk. 39), Fatih Cerlek (dk. 89) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi (Etimesgut Belediyespor), Mert Çölgeçen, (Kocaelispor)