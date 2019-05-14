Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupası Ankara'da tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası Ankara'da tanıtıldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen takıma verilecek olan kupa bugün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda, Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından basına tanıtıldı.

“Üç takımımız matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor”

Son yıllarda nefes kesen bir lig izlediklerini ifade eden Bünyamin Bozgeyik, “Son iki haftaya girilirken 3 takımımız matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta final gibi bir hafta olabilir. Bu haftaki maçın skoruna göre şampiyon belirlenecek. Beraberlik durumunda şampiyon son hafta belirlenecek. Bu da bizim için iyi heyecan devam edecek. Süper Lig'de ki diğer takımlarda bizim için önemli. Alttaki takımlarımız da nefes nefese bir mücadele veriyorlar. Küme düşen takımlar da son hafta belli olacak. Öyle bir heyecan var. Ben dolayısıyla bütün takımlarımızı verdikleri mücadeleden, bize yaşattıkları heyecan ve futbola kattıkları renkten dolayı teşekkür ediyorum. Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u tebrik ediyor, play off mücadelesi verecek takımlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

“Selçuklu Yıldızı'nın ‘birlik-beraberlik' ve ‘zafer' unsurları kupaya ilham kaynağı oldu”

Şampiyonluk kupasının özelliklerine de değinen Başkan Bozgeyik, “Selçuklu Yıldızı'nın ‘birlik-beraberlik' ve ‘zafer' unsurları kupaya ilham kaynağı oldu. Toplam ağırlığı 10 kilo 300 gram olan kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüşten yapıldı. 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzerine altın kaplamadan oluşmakta” diye konuştu.

Kupa hafta sonu İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası'nın bu hafta sonu İstanbul'a gideceğini dile getiren Bünyamin Bozgeyik, “Galatasaray-Başakşehir maçını izleyeceğiz. O maçtan şampiyon belli olmazsa bir hafta sonra kupayı şampiyon takıma vereceğiz” dedi.

Şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 10:00-19:00 arasında bütün halkın ziyaretine açık olacak.