Spor Toto Süper Lig: Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Malcuit'in sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Zahid, yerden vurduğu şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
9. dakikada Popov'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avounou, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanı içine giren Malcuit'in verdiği pasla altı pasın önünde topla buluşan Zahid, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.
35. dakikada Mehmet Umut Nayir'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Avounou'un şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
41. dakikada Sowe'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci, penaltı noktasının yakınından vurduğu şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Ebil
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Emre Kılınç, Zahid, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Jese, Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Marlon, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Diack, Beridze, Taylan Antalyalı, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Sackey, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, Mrsıc, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Zahid (dk. 2) (Ankaragücü), Avounou (dk. 9) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Glumac, Serkan Göksu (Ümraniyespor)