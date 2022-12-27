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Spor Toto Süper Lig: Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor : 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, MKE Ankaragücü'nü ağırladığı Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Geraldo'nun kullandığı köşe vuruşla Avounou, vurduğu sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-2


69. dakikada Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Radakovic'in vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.


83. dakikada Beridze'nin ceza sahası içinden vurduğu şutta top defanstan sekerek kaleci Serkan Kıırıntılı'da kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Ebil


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit (Oğuz Ceylan dk. 86 ?) Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Marlon dk. 61) Emre Kılınç (Beridze dk. 56), Zahid, Tolga Ciğerci, Pedrinho (Taylan Antalyalı dk. 61), Jese (Chatzigiovanis dk. 61), Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Diack, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu (Oğuz Gürbulak dk 46), Sackey, Avounou (Mrsıc dk. 88 ?) Geraldo (Gheorghe dk. 81) Del Valle (Bettaieb dk. 46,) Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, , Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Zahid (dk. 2) (Ankaragücü), Avounou (dk. 9 ve 55) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Glumac, Serkan Göksu, Geraldo, Sackey (Ümraniyespor), Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

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