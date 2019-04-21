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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında başkent ekibi MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada savunmadan gelen uzun pasla buluşan Orgill, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Serkan topu güçlükle çeldi.


78. dakikada Moulin'in ortasında savunmadan seken topa İlhan Parlak'ın röveşata vuruşunda top kaleyi bulmadı.


83. dakikada sol kanattan Pinto'nun ortasında ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.


90. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Pinto'nun pasında ceza yayı üzerinde Kulusic'in şutu az farkla auta çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Koray Gencerler, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan


MKE Ankaragücü: Altay, Sedat (Moulin dk. 64), Pinto, Kulusic, Djedje (Moke dk. 46), Sacko (İlhan Parlak dk. 68), Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsious, Canteros


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, Cebrail, Aydın, Azur


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Diagne, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Yatabare (Mücahit Can Akçay dk. 82 ?), Milosevic (Hadziahmetovic dk. 90 ?), Uğur, Fofana (Hurtado dk. 71), Zuta, Skubic


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Opanasenkio, Ferhat


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Alihan (MKE Ankaragücü), Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)

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