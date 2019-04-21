Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında başkent ekibi MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada savunmadan gelen uzun pasla buluşan Orgill, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Serkan topu güçlükle çeldi.
78. dakikada Moulin'in ortasında savunmadan seken topa İlhan Parlak'ın röveşata vuruşunda top kaleyi bulmadı.
83. dakikada sol kanattan Pinto'nun ortasında ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.
90. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Pinto'nun pasında ceza yayı üzerinde Kulusic'in şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Koray Gencerler, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan
MKE Ankaragücü: Altay, Sedat (Moulin dk. 64), Pinto, Kulusic, Djedje (Moke dk. 46), Sacko (İlhan Parlak dk. 68), Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsious, Canteros
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, Cebrail, Aydın, Azur
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Diagne, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Yatabare (Mücahit Can Akçay dk. 82 ?), Milosevic (Hadziahmetovic dk. 90 ?), Uğur, Fofana (Hurtado dk. 71), Zuta, Skubic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Opanasenkio, Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Alihan (MKE Ankaragücü), Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)