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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç'e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR'a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı çıktı.


5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1


23. dakikada Erdem'in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı.


34. dakikada Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti.


37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel


MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat, Mehmet, Alihan, Kenan, Faty, Djedje, Erdem, İlhan, Moulin


Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Ozokwo, Kubilay, Cerci, Mahmut Altınkaya, Mert, Ender, Kaan, Furkan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Merih, Ceyhun Gülselam, Efecan, Cisse, Lucas, Mayele, Campos, Tzavellas, Fernandes da Silva, Cenk


Yedekler: Ufuk Ceylan, Ozan Tufan, Wanderson, Hasan , Barış, Welinton, Steven, Taha, Josef


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Campos (dk. 5 pen.) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Erdem, Kenan (Ankaragücü)

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