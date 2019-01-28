Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Faty'nin şutunda top direğin az farkla üzerinden geçti ve auta gitti.
55. dakikada MKE Ankaragücü'nde Faty'nin çıkarken kaptırdığı top sonrasında hızlı gelişen atakla Efecan'ın asisti sonucu farkı ikiye çıkaran golü Cisse attı. 0-2
62. dakikada Kenan'ın caza sahasında Moulin'e pası sonucu pozisyona giren MKE Ankaragücü takımı savunmadan dönen top sonrasında korner vuruşu kazandı. Moulin'in tehlikeli ortasına iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top kale çizgisine teyit geçti.
84. dakikada İlhan Parlak'ın attığı gol, hakemin VAR'a başvurması sonucu iptal oldu.
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel
MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat (Kubilay dk. 54), Mehmet, Alihan, Kenan (Ozokwo dk. 89 ?), Faty (Cerci dk. 74), Djedje, Erdem, İlhan, Moulin
Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Mahmut Altınkaya, Mert, Ender, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Merih, Ceyhun Gülselam, Efecan, Cisse, Lucas (Welinton dk. 71), Mayele, Campos (Ozan Tufan dk. 90+1 ?), Tzavellas, Fernandes da Silva, Cenk (Wanderson dk. 90 ?)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Barış, Steven, Taha, Josef
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Campos (dk. 7 pen.), Cisse (dk. 55) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Erdem, Kenan, Djedje, Moulin, Yalçın (Ankaragücü), Merih (Aytemiz Alanyaspor)