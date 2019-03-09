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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.


Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı'ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Kulusic, Dja Djedje, Sacko, Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsiou, Canteros, Abro


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Bursaspor: Okan, Ertuğrul, Saivet, De Souza, Stephane, Yusuf Erdoğan, Shedu, Chedjou, Aytaç, Cengiz, Sakho


Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü)

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