Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı'ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Kulusic, Dja Djedje, Sacko, Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsiou, Canteros, Abro
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan, Ertuğrul, Saivet, De Souza, Stephane, Yusuf Erdoğan, Shedu, Chedjou, Aytaç, Cengiz, Sakho
Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü)