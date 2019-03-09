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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Kulusic, Dja Djedje (Thibault Moulin dk. 46), Sacko (İlhan Parlak dk. 72), Boyd, Pazdan, Orgill, Kıtsıou, Canteros (Scarione dk. 89 ?), Abro


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Bursaspor: Okan, Ertuğrul, Saıvet, De Souza (Iasmin Latovlevici dk. 68 ) , Stephane, Yusuf Erdoğan (Kubilay dk. 90 ?), Shedu, Chedjou, Aytaç, Cengiz, Sakho (Umut Nayır dk. 86 ?)


Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)

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