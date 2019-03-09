Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Kulusic, Dja Djedje (Thibault Moulin dk. 46), Sacko (İlhan Parlak dk. 72), Boyd, Pazdan, Orgill, Kıtsıou, Canteros (Scarione dk. 89 ?), Abro
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan, Ertuğrul, Saıvet, De Souza (Iasmin Latovlevici dk. 68 ) , Stephane, Yusuf Erdoğan (Kubilay dk. 90 ?), Shedu, Chedjou, Aytaç, Cengiz, Sakho (Umut Nayır dk. 86 ?)
Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)