Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Çaykur Rizespor futbolcusu Samudio rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği top Altay'ı geçti çizgi üzerinde Pazdan müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Wilfred Moke sakatlanarak yerini Thibault Moilin'e bıraktı

26. dakikada Çaykur Rizespor futbolcusu Melnjak ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Vedat Muriç kafası ile topu filelerle buluşturdu. VAR odası ile görüşen hakem Suat Arslanboğa ofsayt sebebi ile golü iptal etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Ante Kulusic, Cebrail Karayel, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Michal Pazdan, Dever Orgill, Hector Canteros, Wilfried Moke ? (Thibault Moulin dk. 10)

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Oscar Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Azur Sadaev, Kaan Uykur

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fernando Boldrin, Mustafa Saymak, Chidozie Awaziem, Mykola Morozıuk, Jose Samudio, Mohamed Abarhoun, Musa Çağıran, Okecgukwu Azubuike, Dario Melnjak, Vedat Muriç

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Abdullah Durak, Davide Petrucci, Marwane Saadane, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Aminu Umar, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Dario Melnjak (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Musa Çağıran (Çaykur Rizespor), Tyler Boyd (MKE Ankaragücü)