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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23’ncü haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23'ncü haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (ilk yarı)


8. dakikada Sowe'nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.


12. dakikada Mujakic'in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.


27. dakikada Sowe'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze'nin kaleci Batuhan'ın müdahalesi


sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci'nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.


36. dakikada Colley'in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.


45+1. dakikada Ozdoev'in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne'ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1


Stat: Eryaman


Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe


Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Dokanovic, Yasin Güreler,


Zahid, Arda Ünyay, Oko, Yusuf Eren Göktaş


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne


Yedekler: Viviano, Bruno, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak, Lawrence, Adnan Uğur,


Feghouli, Bertolacci


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Gol: Diagne (dk. 45+1) (Karagümrük)

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