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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Mujakic'in ceza sahası içerisinde Colley'i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.


65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe'un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.



Stad: Eryaman


Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon (Yasin Güreler dk. 75) Diack, Taylan Antalyalı (Dokanovic dk. 75) Emre Kılınç, Pedrinho (Zahid dk. 58) Beridze (Oko dk. 68) Sowe


Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Arda Ünyay, Yusuf Eren Göktaş


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun (Bruno dk. 89 ?) Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Bertolacci dk. 71) Ricci (Lawrence dk. 84,) Ozdoev, Colley (Burak Kapacak dk. 71) Borini (Kerim Frei dk. 89 ?) Diagne


Yedekler: Viviano, Kazım Kazım, Samed Onur, Adnan Uğur, Feghouli


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Goller: Diagne (dk. 45+1), Borini (dk. 65 pen.) (Karagümrük)


Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)

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