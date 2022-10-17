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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


2. dakikada Fenerbahçe rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lincoln'un ortasında Serdar Aziz'den seken topu tamamlayan Batshuayi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1


19. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Sowe'nin ceza sahası yayı dışından çektiği şutta, top üstten dışarıya çıktı.


25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0


26. dakikada MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


42. dakikada Serdar Aziz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Szalai'nin şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Beridze, Jese, Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Xavier, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Pedrinho, Macheda, Diack, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Fenerbahçe: Altay Bayındır, , Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Lincoln, Crespo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alioski, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Goller: Batshuayi (dk.2), İrfan Can Kahveci (dk. 25) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Malcuit (Ankaragücü)

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