Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın sert ve etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
74. dakikada orta sahadan kaptığı topla metrelerce mesafe kat eden Crespo'nun pasında topla buluşan Joao Padro'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Oğuz Ceylan dk. 60) Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Xavier dk. 78) Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Macheda dk. 78) Emre Kılınç, Beridze (Pedrinho dk. 71) Jese (Chatzigiovanis dk. 60) Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Diack, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Alioski dk. 90+4 ?), Lincoln (Arda Güler dk. 90+4, ?) Crespo, İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek dk. 72,) Valencia (Rossi dk. 66) Batshuayi (Joao Pedro dk. 66,)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Batshuayi (dk.2), İrfan Can Kahveci (dk. 25), Rossi (90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Malcuit, Yasin Güreler (Ankaragücü), Osayi (Fenerbahçe)