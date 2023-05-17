Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında FTA Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağdan Larsson'un ortasında Bertuğ topun üstünden atladı ve arkasında ceza sahası çizgisi üzerinde Riberio gelişine vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Arda Kızıldağ'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada sağdan Emre Kızıldağ'ın ortasında altı pas içerisinde Sowe, topu kontrol etti ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Sowe çıkardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Mujakic, Atakan Rıdvan Çankaya, Arda Kızıldağ, Hanousek, Taylan Antalyalı, Djokanovic, Malcuit, Zahid, Ali Sowe, Emre Kılınç

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Moreira, Lamine Diack, Beridze, Mousssiti, Hasan Ali Kaldırım, Medes Joao, Kwateng, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Leite, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Floranus, Fernando Martins, Erdal Rakip, Larsson, Alfredo Ribeiro, Doğukan Sinik, Bertuğ Özgür Yıldırım

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Cemali Sertel, Emrecan Uzunhan, Kudriashov, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Balint Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Doğukan Sinik (FTA Antalyaspor)