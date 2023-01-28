Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Gaziantep FK Furkan'a yapılan faul sonrası serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan boşa çıktı. Seken topu savunma son anda uzaklaştırdı.

17. dakikada Emre Kılınç, ceza sahası çizgisinin üzerinden sağ çaprazdan yerden köşeye vurdu ancak top kaleci Günay'ın ellerinde kaldı.

31. dakikada Diack'ın orta alanda kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Maxim, ceza alanına sokuldu ve soldan gelen Markovic'e aktardı. Markovic ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vurdu. Kaleciyi geçen topu Marlon son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Maxim çok sert vurdu ancak uzak köşeye giden top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

45+2. dakikada Emre'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sowe, iki rakibinden kurtuldu ve kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı ama kaleci Günay gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Atakan Çankaya, Diack, Zahid, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ali Sowe

Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Anastasios, Pedro Moreira, Arıyıbı, Yasin Güreler, Beridze, Arda Ünyay, Fıratcan Üzüm, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Kitsiou, Jevtovic, Furkan Soyalp, Markovic, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueıredo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Matej Hanousek, Abdülkerim Çakar, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Merkel, Stankovski

Teknik Sorumlu: Erdal Güneş

Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Kitsiou (Gaziantep FK)