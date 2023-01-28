Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe atışında ön direkte Furkan'ın aşırtma pasında arka direkte Djilobodji kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada Jevtovic'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bir noktadan Figueiredo'nun şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
75. dakikada Emre'nin pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Beridze'nin şutunda Günay topa sahip oldu.
90+7. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Veliu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Joao Figueiredo, topu filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, (Yasin Güreler dk. 83 ?) Mujakic, Radakovic, Atakan Çankaya (Fıratcan Üzüm dk. 83 ?) Diack (Pedro Moreira dk. 71) , Zahid (Beridze dk. 71), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Anastasios dk. 60), Emre Kılınç, Ali Sowe
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Arıyıbı, Arda Ünyay, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Matej Hanousek dk. 77), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Kitsiou, Jevtovic, Furkan Soyalp (Merkel dk. 77), Markovic, (Mirza Cihan dk. 80 ?), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Valmir Veliu dk. 86 ?) Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abdülkerim Çakar, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Stankovski
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Veliu (Gaziantep FK), Fıratcan Üzüm (MKE Ankaragücü)