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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasında Kitsiou'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.


36. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.


43. dakikada sol kanattan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Diack'a çarpan top ağlara gitti. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Malcuit, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Taylan Antalyalı, Zahid, Diack, Emre Kılınç, Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Moreira, Dokanovic, Oko, Hasan Ali Kaldırım, Arda Kızıldağ, Joao, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Murat Cem Akpınar, Faruk Can Genç, Campuzano, Navarrete, Luz Junior, Görkem Sağlam, Kuwas, Bajic


Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Alper Uludağ, Doğan Can Davas, Rahmettullah Berişbek, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Diack (dk. 44 k.k.) Giresunspor


Sarı kart: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

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