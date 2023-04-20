Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasında Kitsiou'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.
43. dakikada sol kanattan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Diack'a çarpan top ağlara gitti. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Malcuit, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Taylan Antalyalı, Zahid, Diack, Emre Kılınç, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Moreira, Dokanovic, Oko, Hasan Ali Kaldırım, Arda Kızıldağ, Joao, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Murat Cem Akpınar, Faruk Can Genç, Campuzano, Navarrete, Luz Junior, Görkem Sağlam, Kuwas, Bajic
Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Alper Uludağ, Doğan Can Davas, Rahmettullah Berişbek, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Diack (dk. 44 k.k.) Giresunspor
Sarı kart: Ferhat Kaplan (Giresunspor)