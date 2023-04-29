Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Fall'ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan Antalyalı, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Sow
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Dokanovic, Radakovic, Oko, Arda Kızıldağ, Emre Kılınç, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Chouiar, Fall, Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Koita, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Gökhan Gül, Tırpan, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)