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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.


45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Fall'ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan Antalyalı, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Sow


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Dokanovic, Radakovic, Oko, Arda Kızıldağ, Emre Kılınç, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Chouiar, Fall, Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Koita, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Gökhan Gül, Tırpan, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

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