Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Chouiar'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın şutunda araya giren Mujakic'in müdahalesiyle top dışarıya çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow'un boş kaleye vuruşunda son anda müdahale eden Tarkan meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
90+3. dakikada Oko'nun ceza sahası sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde Kitsiou'nun vuruşunda top, savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Barbosa dk. 82 ?) Taylan Antalyalı (Dokanovic dk. 46), Hanousek, Chatzigiovanis (Emre Kılınç dk. 66), Zahid (Oko dk. 67), Sow
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Arda Kızıldağ, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Tırpan dk. 84 ?), Eysseric (Hajradinovic dk. 90+2 ?), Chouiar (Mustafa Eskihellaç dk. 83 ?), Fall (Ahmet Emin Engin dk. 90+2 ?), Bahoken (Koita dk. 59)
Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Gökhan Gül, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Malcuit (Ankaragücü), Aytaç Kara, Hadergjonaj (Kasımpaşa)