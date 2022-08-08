Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 1.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleci Sehic'in pas hatasında Zahid ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu savunmadan saklayan Zahid pası sağ çaprazda Chatzigiovanis'e aktardı. Chatzigiovanis'in şutunda top üstten dışarı gitti..
13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan açtığı ortada Marlon arak direkte topla buluştu. Marlon'un şutunda Sehic topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Burak Şeker
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak, Zahid, Chatzigiovanis, Pedrinho, Beridze, Macheda
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese, Ariyibi, Diack, Yasin Güreler, Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilhrme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytqi, Cikalleshi,
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Demir, Muriç, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Almeida Paz, Cebrail Karayel, Silva
Teknik Direktör: İlhan Palut