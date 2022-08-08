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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada kaleci Sehic'in pas hatasında Zahid ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu savunmadan saklayan Zahid pası sağ çaprazda Chatzigiovanis'e aktardı. Chatzigiovanis'in şutunda top üstten dışarı gitti..


13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan açtığı ortada Marlon arak direkte topla buluştu. Marlon'un şutunda Sehic topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Burak Şeker


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak, Zahid, Chatzigiovanis, Pedrinho, Beridze, Macheda


Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese, Ariyibi, Diack, Yasin Güreler, Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu


Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilhrme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytqi, Cikalleshi,


Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Demir, Muriç, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Almeida Paz, Cebrail Karayel, Silva


Teknik Direktör: İlhan Palut

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