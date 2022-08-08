Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 1.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada iki takım da 0-0'lık skorla puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanatta Paz'ın arka kale direğine orta açtı. Calvo'nun kafa vuruşunda top dışarı gitti.
49. dakikada Marlon'un sol kanattan açtığı orta ceza sahası içinde Zahid'le buluştu. Altı pas önünde kaleyi yoklayan Zahid'in şutunda meşin yuvarlak Sehic'ten geri oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Beridze'nin sert şutunda top üst kale direğinden dışarı çıktı.
85. dakikada Sowe'nin ceza sahası içi sağ çaprazda topu Oğuz Ceylan'la buluşturdu. Dar açıdan vuran Ceylan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Burak Şeker
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak (Diack dk. 83), Zahid, Chatzigiovanis (Ariyibi dk. 68), Pedrinho (Ali Kaan Güneren dk. 68), Beridze (Jese dk. 61), Macheda (Sowe dk. 61)
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Adil Demirbağ, Calvo, Guilhrme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Muric dk. 46) , Rahmanovic (Paz dk. 46), Bytqi (Silva dk. 86 ?), Cikalleshi (Muhammet Demir dk. 72)
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı Kart: Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)