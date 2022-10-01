Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında M. Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Ankaragücü defansında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı topu önünde bulan Okaka, topu ceza sahası içerisine kadar götürdü. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Oğuz Ceylan, sağ kanattan buluştuğu topu ceza sahasın içerisindeki Sowe ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arka Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Emre Kılınç, Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Jese, Macheda, Ariyibi, Zahid, Malcuit, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

M. Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Traore, Berkay Özcan, Aleksic, Mounir, Okaka

Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Epureanu, Serdar Gürler, Azubuike, Keny, Deniz Türüç, Nzaba, Lima, Çaiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Okaka (dk. 4) (Başakşehir)

Sarı kart: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)