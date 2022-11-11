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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında, Trabzonspor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında arka direkte Abdülkadir'in şutunda top kaleci Bahadır'da kaldı.


19. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı'nın şutu üstten auta gitti.




Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşcıoğlu, Kemal Yılmaz


MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovannis, Jese, Lamine Diack, Ghayas Zahid, Rodrigues, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Marek Hamsik, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Enis Bardhi, Maxi Gomez


Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswil, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı Kartlar: Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Vitor Hugo (Trabzonspor)

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