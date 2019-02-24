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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros'un şutu üstten dışarı çıktı.


18. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın yarım volesi savunmadan döndü.


19. dakikada Sacko'nun ceza sahasına ortasında Orgill'in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic'in rahat bir şekilde kontrol etti.


23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill'in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ'ın şutunu kaleci Altay kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan


MKE Ankaragücü: Altay, Sedat, Pinto, Kulusic, Sacko, Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsiou, Canteros, Moke


Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Scarione, Moulin, Aydın, Azur, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Obertan, Schwechlen, Emrah, İbrahim Akdağ, Fatih, Eduok, Opseth, Lokman, Jasmin


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Gilles, Taylan, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Boyd (dk. 25) (MKE Ankaragücü)


Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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