Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Taylan Antalyalı'nın verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zahid, meşin yuvarlığı bekletmeden Sowe'e gönderdi. Sowe'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına gönderilen topa yükselen Feddal'in kafa vuruşu, kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Luzemba'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun çektiği şut kalenin üzerinden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla bulaşan Cavaleiro'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
38. dakikada Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diack'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.
45+2. dakikada Luzemba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı şut sonrası ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Efecan'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, E. Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Radakovic, Atakan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack, Milson, Zahid, Emre Kılınç, Sowe
Yedekler: Bahadır Güngördü, Hanousek, Chatzigiovanis, Pedrinho, Djokanovic, Beridze, Arda Ünyay, Moussiti-Oko, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal, Yusuf Özdemir, Umut, Lusamba, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Zinedine Ferhat, Eduardo, Candeias, Koulouris, Pereira, Balkovac, Oğuz Aydın, Doumbia
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Sowe (dk. 18 ) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Milson, Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)