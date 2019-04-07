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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Martin Skrtel'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun sağ çaprazdan şutunda kalecisi Altay, gole izin vermedi.


10. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.


15. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, köşeye giden topu zorlukla kornere çeldi.


17. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine izin vermedi.


24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun pasında kale önünde Moses etkili bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.


43. dakikada Sacko'nun derinlemesine pasında topla buluşan attığı Boyd, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy


MKE Ankaragücü: Altay, Sedat, Pinto, Kulusic, Djedje, Sacko, Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsious, Canteros


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Moulin, Aydın, Moke, Azur


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Skrtel, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Tolgay, Moses, Soldado


Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Ayew, Zajc, Valbuena, Jailson, Sadık Çiftpınar, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Boyd (dk. 43) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Serdar Aziz, Isla (Fenerbahçe), Canteros (MKE Ankaragücü)

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