Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçın ilk yarısını, Boyd'un 43. dakikada attığı golle MKE Ankaragücü takımı önde kapattı. İkinci yarıda Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle maça denge geldi fakat maçta başka gol sesi çıkmadı. Son dakikalara kadar kıran kırana geçen maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maç sonunda yaşanan olaylar sonucunda iki ekip de maçı 10 kişi tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Soldado'nun verdiği pas sonucu altı pas üzerinde topla buluşan Moses, kötü bir vuruş yaparak topu üstten auta yolladı.

55. dakikada MKE Ankaragücü'nde sol kanattan Canteros'un açtığı ortaya Orgill iyi yükselerek rakibinin üzerinden kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

65. dakikada Fenerbahçe organize bir atakla MKE Ankaragücü kalesinde gol pozisyonuna girdi. Valbuena'nın oyuna girdikten sonra orta alandaki pas alışverişini hızlandırmasıyla birlikte sağ kanattan Dirar'ın yaptığı ortaya yerden yavaş bir şut çeken Soldado, kaleci Altay'ı geçemedi.

67. dakikada Hasan Ali Kaldırım, verkaçlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara yolladı. 1-1

77. dakikada Fenerbahçe'de topla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Mehmet Ekici, şut açısını bulduğu anda sert bir vuruş yaptı. Top MKE Kalecisi Altay'ın kontrolünde üsten auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Mehmet Ekici'nin şutu MKE Ankaragücü savunmasına çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Miha Zajc'ın yüzüne gelen top yerde kalmasına sebebiyet verdi. MKE Ankaragücü takım oyuncuları pozisyona devam edince iki takım oyuncuları arasında bir arbede yaşandı. Olay sonrası hakem VAR'a başvurdu.

90. dakikada çıkan olaylar sonucu Mehmet Ekici ve Canteros kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy,

MKE Ankaragücü: Altay, Sedat (Moke dk. 76), Pinto, Kulusic, Djedje, Sacko (İlhan Parlak dk. 70), Boyd (Azur dk. 90 ?), Pazdan, Orgill, Kitsious, Canteros

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, Cebrail, Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Isla (Ayew dk. 46), Mehmet Topal, Moses (Valbuena dk. 57), Soldado, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Dirar, Tolgay (Miha Zajc dk. 81 ?), Skrtel

Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Jailson, Sadık Çiftpınar, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Boyd (dk. 43) (MKE Ankaragücü), Hasan Ali Kaldırım (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Ekici (dk. 90) (Fenerbahçe), Canteros (dk. 90) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Isla, Harun Tekin (Fenerbahçe), Canteros, Pinto, Moke, Orgill (MKE Ankaragücü)