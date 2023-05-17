Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında FTA Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan Ndao'nun arka direğe pasında Güray bomboş durumda topu ağlara gönderdi. 0-1
84. dakikada Beridze'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Malcuit'in şutu az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Sowe'un dönerek vurduğu şut savunmadan sekti daha sonrasında Milson topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Mujakic, Atakan Rıdvan Çankaya (Hasan Ali Kaldırım dk. 60), Arda Kızıldağ, Hanousek, Taylan Antalyalı (Moreira dk. 80 ?), Djokanovic, Malcuit (Mousssiti dk. 90+2 ?) , Zahid (Beridze dk. 60), Ali Sowe, Emre Kılınç (Medes Joao dk. 80 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Lamine Diack, Kwateng, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Antalyaspor: Leite, Güray Vural (Cemali Sertel dk. 85 ?), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Floranus, Fernando Martins, Erdal Rakip (Ufuk Akyol dk. 85 ?), Larsson (Kudriashov dk. 90+2 ?), Alfredo Ribeiro (Emrecan Uzunhan dk. 60), Doğukan Sinik (Alassane Ndao dk. 46), Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Balint Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Milson (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü) Güray (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Güray Vural, Erdal Rakip (FTA Antalyaspor), Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)