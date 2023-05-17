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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında FTA Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan Ndao'nun arka direğe pasında Güray bomboş durumda topu ağlara gönderdi. 0-1


84. dakikada Beridze'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Malcuit'in şutu az farkla auta çıktı.


90+3. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Sowe'un dönerek vurduğu şut savunmadan sekti daha sonrasında Milson topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Mujakic, Atakan Rıdvan Çankaya (Hasan Ali Kaldırım dk. 60), Arda Kızıldağ, Hanousek, Taylan Antalyalı (Moreira dk. 80 ?), Djokanovic, Malcuit (Mousssiti dk. 90+2 ?) , Zahid (Beridze dk. 60), Ali Sowe, Emre Kılınç (Medes Joao dk. 80 ?)


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Lamine Diack, Kwateng, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Antalyaspor: Leite, Güray Vural (Cemali Sertel dk. 85 ?), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Floranus, Fernando Martins, Erdal Rakip (Ufuk Akyol dk. 85 ?), Larsson (Kudriashov dk. 90+2 ?), Alfredo Ribeiro (Emrecan Uzunhan dk. 60), Doğukan Sinik (Alassane Ndao dk. 46), Bertuğ Özgür Yıldırım


Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Balint Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Milson (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü) Güray (dk. 68) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Güray Vural, Erdal Rakip (FTA Antalyaspor), Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

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