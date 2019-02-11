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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 34. dakikasında Orgill'in kaleciyi çalımlayarak attığı golle 1-0 Ankaragücü'nün galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Kasımpaşa takımında sol kanattan gelen ortaya Koita güzel yükseldi, yaptığı kafa vuruşu sonucunda top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.


15. dakikada Ankaragücü savunma oyuncusu derinlemesine attığı pasta Orgill'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ın tehlikeyi fark edip, kalesini terk etmesiyle tehlike uzaklaştırıldı.


19. dakikada Ankaragücü takımında Moke'nin atağa çıkarken kaptırdığı top Bengali Koita'da kaldı. Koita, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu, kaleci Altay Bayındır kurtardı.


29. dakikada Kasımpaşa takımı ceza sahası içi sağ çaprazından Haris Hajradinovic'le gol pozisyonuna girdi. Hajradinovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.


33. dakikada Ankaragücü takımı gole çok yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kitsiou çektiği şut kaleyi bulmadı.


34. dakikada Ankaragücü takımında savunma oyuncusu Pazdan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pası Orgill iyi kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orgill, Kaleci Ramazan'ı da çalımlayarak boş kaleye topu ağlara gönderdi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Suat Aslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Ante Kulusic, Djedje, Sacko, Boyd, Pazdan, Orgill, Kıtsıou, Oscar Scarione (Moulin dk. 31), Moke


Yedekler: Korcan, Sedat, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Canteros, Aydın, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ben Youssef, İbrahim Hassan, Pavelka, Koita, Tarkan, Perica, Hajradinovic, Veigneau, Veysel Sarı, Popov


Yedekler: Eray, Scuffet, Tobias Heintz, Hasan Bilal, Khalili, İlhan Depe, Uğurcan, Seifeldın, Özgür Çek, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Orgill (dk. 34) (Ankaragücü)

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