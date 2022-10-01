Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - M. Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı M. Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada Biglia'nın Emre Kılınç'a ceza sahası içerisinde faul yapması sonucu MKE Ankaragücü penaltı kazandı.
55. dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı ilk metrelerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
82. dakikada Berkay Özcan'ın pasında topla ceza sahası dışı ilk metrelerinde topla buluşan Deniz Türüç'ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Arka Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 85 ?) Taylan Antalyalı (Macheda dk. 85 ?) Pedrinho (Zahid dk. 72), Beridze (Jese dk. 86 ?), Emre Kılınç (Ariyibi dk. 72) Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Malcuit, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
M. Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Lima dk. 84 ?) Biglia, Traore, Berkay Özcan (Caiçara dk. 84 ?), Aleksic (Deniz Türüç dk. 56), Mounir (Serdar Güreler dk. 56) Okaka (Keny dk. 76)
Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Epureanu, Azubuike, Nzaba
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Tolga Ciğerci (dk. 55 pen.) (MKE Ankaragücü), Okaka (dk. 4), Deniz Türüç (dk. 82) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Keny (Başakşehir), Tolga Ciğerci (Ankaragücü)