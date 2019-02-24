Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Başkent ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla maçı 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Opseth'in ceza sahası dışından kullandığı frikikte top baraja da çarparak ağlara gitti. 1-1
64. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada İlhan Parlak topu kafayla Orgill'e indirdi. Orgill, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
MKE Ankaragücü: Altay, Sedat, Pinto, Kulusic, Sacko (Azur dk. 81 ?), Boyd, Pazdan, Orgill, Kitsiou, Canteros (İlhan Parlak dk. 75), Moke (Moulin dk. 65)
Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Aydın, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Obertan (Gilles dk. 81 ?), Schwechlen, Emrah (Kone dk 90 ?), İbrahim Akdağ, Fatih, Eduok (Taylan dk. 72), Opseth, Lokman, Jasmin
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Boyd (dk. 25), Orgill (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü), Opseth (dk. 47) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Opseth (dk. 72) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Kitsiou, Orgill (MKE Ankaragücü)