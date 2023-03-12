Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kitsiou'nun sağ kanatta ceza sahası önünden yaptığı ortada Milson'un kafa vuruşu sonrası top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.
72. dakikada ceza sahası içerisinde sağ taraftan Furkan'ın çevirdiği topta Alanyasporlu Furkan Bayır, son anda Sowe'un vuruşunu engelledi ve topu dışarıya gönderdi.
76. dakikada Alanyaspor'un savunmasından gelen hatalı pas sonrası ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Milson, meşin yuvarlığı yerden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0
81. dakikada Kitsiou'nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Candeias, Beridze'den önce araya girerek topun kornere çıkmasını sağladı.
83. dakikada Alanyaspor'da Eduardo'nun yerde kalması sonrası penaltı için yapılan VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, E. Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Radakovic, Atakan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı (Djokanovic dk. 70), Diack, Milson (Fıratcan Üzüm dk. 90+1 ?), Zahid (Pedrinho dk. 90+1 ?), Emre Kılınç (Beridze dk. 63), Sowe
Yedekler: Bahadır Güngördü, Hanousek, Chatzigiovanis, Arda Ünyay, Moussiti-Oko, Arda Kızıldağ
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Candeias dk. 45+2), Furkan Bayır, Feddal, Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 82 ?), Umut, Lusamba, Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu (Koulouris dk. 46), Cavaleiro, Ahmed Hassan (Eduardo dk. 68)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Zinedine Ferhat, Pereira, Doumbia
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Sowe (dk. 18 ), Milson (dk. 76) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan (Alanyaspor), Milson, Emre Kılınç, Sedat Ağçay (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü)