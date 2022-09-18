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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0


43. dakikada MKE Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazdan Beridze'nin çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Sowe, tamamladı. 2-0


45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba'nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Oğuz Ceylan, Pedrinho, Beridze, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sowe


Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Jese, Macheda, Ariyibi, Yasin Güreler, Zahid, Malcuit, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goutas, Gradel, Dia Saba, Charisis, Ulvestad, Ahmed Musa, Angielski,


Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Pedrinho (MKE Ankaragücü), Goutas (Sivasspor)

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