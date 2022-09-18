Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
47. dakikada Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında Ulvestad'ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N'jie'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
52. dakikada rakip kaleye doğru topu süren Tolga Ciğerci'nin şutunda top az farkla auta gitti.
62. dakikada gelişen Sowe'nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Oğuz Ceylan (Malcuit dk. 79 ?), Pedrinho (Ariyibi dk. 46), Beridze (Jese dk 79 ?), Tolga Ciğerci, Talyan Antalyalı, Emre Kılınç (Zahid dk. 65), Sowe (Macheda dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 76 ?), Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goutas, Gradel, Dia Saba (Hakan Arslan dk. 68), Charisis (Cofie dk. 68), Ulvestad, Ahmed Musa (N'jie dk. 19), Angielski (Yatabare dk. 46)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü), N'jie (dk. 48) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Pedrinho, Marlon, Malcuit (MKE Ankaragücü), Goutas, Charisis, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Sivasspor)