İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


47. dakikada Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında Ulvestad'ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N'jie'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


52. dakikada rakip kaleye doğru topu süren Tolga Ciğerci'nin şutunda top az farkla auta gitti.


62. dakikada gelişen Sowe'nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Oğuz Ceylan (Malcuit dk. 79 ?), Pedrinho (Ariyibi dk. 46), Beridze (Jese dk 79 ?), Tolga Ciğerci, Talyan Antalyalı, Emre Kılınç (Zahid dk. 65), Sowe (Macheda dk. 88 ?)


Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 76 ?), Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goutas, Gradel, Dia Saba (Hakan Arslan dk. 68), Charisis (Cofie dk. 68), Ulvestad, Ahmed Musa (N'jie dk. 19), Angielski (Yatabare dk. 46)


Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü), N'jie (dk. 48) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Pedrinho, Marlon, Malcuit (MKE Ankaragücü), Goutas, Charisis, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.