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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada kaleci Alp Arda'nın ceza sahası içerisinde topu ayağından çıkardığı anda ayağını uzatan Sowe, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


18. dakikada Okan Erdoğan'ın ceza sahası içerisinden çektiği etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


24. dakikada İstanbulspor defansındaki uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diack'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Emrah Ünal


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Hanosek, Diack, Taylan Antalyalı, Chatzigiovanis, Emre Kılınç, Zahid, Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Barbosa, Dokanovic, Kitsiou, Oko, Hasan Ali Kaldırım, Mendes, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Tuhan Aksu, Ba, Kerem Şen, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Eze


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Sowe (dk. 10), Diack (dk. 24) (Ankaragücü)


Sarı kart: Ethemi (İstanbulspor)

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