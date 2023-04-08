Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleci Alp Arda'nın ceza sahası içerisinde topu ayağından çıkardığı anda ayağını uzatan Sowe, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Okan Erdoğan'ın ceza sahası içerisinden çektiği etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
24. dakikada İstanbulspor defansındaki uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diack'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Emrah Ünal
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Hanosek, Diack, Taylan Antalyalı, Chatzigiovanis, Emre Kılınç, Zahid, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Barbosa, Dokanovic, Kitsiou, Oko, Hasan Ali Kaldırım, Mendes, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Tuhan Aksu, Ba, Kerem Şen, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Eze
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Sowe (dk. 10), Diack (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kart: Ethemi (İstanbulspor)