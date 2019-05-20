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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Sacko yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


27. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşu Douglas kullandı. Barajı geçen top üstten auta gitti.


33. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren İlhan Parlak, penaltı noktasına doğru verdiği pasta Tyler Boyd sağ ayağı ile vurarak topu filelere buluşturdu. 2-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylianos Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Hector Canteros, Hadi Sacko, İlhan Parlak, Tyler Boyd, Dever Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Mahmut Altınkaya, Zaur Sadaev, Oscar Scarione, Kaan Uykur, Sedat Ağçay, Ender Aygören, Thibault Moulin


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Sivasspor: Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi, Bjarsmyr, Muhammet Demir, Papp, Dos Santos, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Hakan Arsalan, Ndinga


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Gabriel Torje, Serhiy Rybalka, Fatih Atasoy, Ziya Erdal, Sergio Ramon Alvarez


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Hadi Sacko (dk. 24), Tyler Boyd (dk. 33) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kart: Ante Kulusic (MKE Ankaragücü)

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