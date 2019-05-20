Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Sacko yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşu Douglas kullandı. Barajı geçen top üstten auta gitti.
33. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren İlhan Parlak, penaltı noktasına doğru verdiği pasta Tyler Boyd sağ ayağı ile vurarak topu filelere buluşturdu. 2-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylianos Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Hector Canteros, Hadi Sacko, İlhan Parlak, Tyler Boyd, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Mahmut Altınkaya, Zaur Sadaev, Oscar Scarione, Kaan Uykur, Sedat Ağçay, Ender Aygören, Thibault Moulin
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Sivasspor: Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi, Bjarsmyr, Muhammet Demir, Papp, Dos Santos, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Hakan Arsalan, Ndinga
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Gabriel Torje, Serhiy Rybalka, Fatih Atasoy, Ziya Erdal, Sergio Ramon Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Hadi Sacko (dk. 24), Tyler Boyd (dk. 33) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Ante Kulusic (MKE Ankaragücü)