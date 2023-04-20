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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Chatzigiovanis'in pasında ceza sahası içinde Sowe'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


63. dakikada sol kanattan Hanousek'in ceza sahası içerisine ortasında Kitsiou'nun kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.


74. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Taylan Antalyalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


90+7. dakikada kontratakla rakip ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Chatzigiovanis'in pasıyla topla buluşan Sowe'un şutunda top ağlara gitti. 3-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Malcuit, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Taylan Antalyalı (Arda Kızıldağ dk. 90+8 ?), Zahid (Chatzigiovanis dk. 46) Diack (Dokanovic dk. 46) Emre Kılınç (Moreira dk. 65), Sowe (Oko dk. 90+8 ?)


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hasan Ali Kaldırım, Joao, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Murat Cem Akpınar (Rahmettullah Berişbek dk. 86 ?), Faruk Can Genç (Alper Uludağ dk. 70), Campuzano (Kadir Seven dk.77), Navarrete, Luz Junior (Mert Han Kurt dk. 86 ?), Görkem Sağlam, Kuwas (Doğan Can Davas dk. 70), Bajic


Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Şahin Dik


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Diack (dk. 44 k.k.) (Giresunspor), Sowe (dk. 54 ve 90+7), Taylan Antalyalı (dk. 74) Ankaragücü


Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Arias (Giresunspor), Hanousek (Ankaragücü)

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