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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada İstanbulspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze, pasını Kerem Şen'e aktardı. Kerem'in kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


53. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, altı pasın önünde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1


55. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Lokilo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2


71. dakikada Eze'nin altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Emrah Ünal


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm (Kitsiou dk. 75,) Radakovic, Mujakic, Hanosek, Diack, Taylan Antalyalı (Hasan Ali Kaldırım dk. 89 ?) Chatzigiovanis (Mendes dk. 52) Emre Kılınç (Dokanovic dk. 75) Zahid (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 52) Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Oko, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Ertuğrul Ersoy dk. 86 ?) Ba, Kerem Şen (Onur Ergün dk. 64), Muammer Sarıkaya (Simon Deli dk. 64) Lokilo (Loshaj dk. 86 ?) Ethemi, Eze


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Oğuzhan Berber, Emir Kaan Gültekin, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Sowe (dk. 10, 53), Diack (dk. 24) (Ankaragücü), Kerem Şen (dk. 47), Lokilo (dk. 55) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Taylan Antalyalı (Ankaragücü), Ethemi, Muammer Sarıkaya, Mehmet Yeşil, Ba (İstanbulspor)

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