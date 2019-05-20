Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Tyler Boyd ceza sahasının sol çaprazından vurdu. Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar'dan dönen topu Hector Canteros tamamladı. 3-0
61. dakikada gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi ortaladı. Uzak direkte David Braz kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 3-1
67. dakikada Thibault Moulin'nin vuruşunda top direkten döndü. Orgill'in ortasında Sacko vurdu kaleci Tolgahan Acar topu kornere çeldi.
76. dakikada Uğur Çiftçi ceza sahasına ortaladı, Muhammet Demir'in vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelik çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylianos Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Hector Canteros, Hadi Sacko (Zaur Sadaev dk. 88 ?), İlhan Parlak (Thibault Moulin dk. 58), Tyler Boyd (Sedat Ağçay dk. 77), Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Mahmut Altınkaya, Oscar Scarione, Kaan Uykur, Ender Aygören
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Sivasspor: Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi, Bjarsmyr, Muhammet Demir, Papp (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Dos Santos, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate (Gabriel Torje dk. 90 ?), Hakan Arsalan, Ndinga (Serhiy Rybalka dk. 46)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Fatih Atasoy, Ziya Erdal, Sergio Ramon Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Hadi Sacko (dk. 24), Tyler Boyd (dk. 33), Hector Canteros (dk. 50) (MKE Ankaragücü), David Braz (dk. 61) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Ante Kulusic, Cebrail Karayel, Tyler Boyd, Thibault Moulin (MKE Ankaragücü), Hakan Arsalan (Sivasspor)