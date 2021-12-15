Sporun kalbi Pursaklar'da atacak

Pursaklar Belediyesi tarafından FIFA standartlarına ve kriterlerine uygun olarak yeniden inşa edilen Saray Mahmudiye Stadı'nın yapım çalışmaları tamamlandı.

Spora ve sporcuya destek olmak amacıyla ilçede birçok yatırımı hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları ile belediye ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışmaların ardından Saray Mahmudiye Stadı FIFA standartlarına uygun olarak baştan sona yenilendi.

Yenileme kapsamında Pursaklar Belediyesi, stadyumun tel örgüleri, tribünleri, yedek kulübeleri, soyunma odaları, zemin altyapı düzenlemesi, ışıklandırma sistemi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Stadyumun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sentetik çimden halılar döşenerek Saray Mahmudiye Stadı modern görünümüne kavuştu.

"Geleceğin yıldızları Pursaklar'da yetişecek"

Saray Mahmudiye Stadı'nın her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip hale geldi. Gençlerimiz en güzel mekanlarda spor yapsın diye durmadan çalışacağız. Geleceğin yıldızları Pursaklar'da yetişecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.