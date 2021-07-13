Srebrenista soykırımında ölenler anısına Mamak'ta fotoğraf sergisi açıldı

Mamak Belediyesi tarafından Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç tarafından hazırlanan sergi, 14 Temmuz Çarşamba akşamına kadar Musiki Muallim Mektebi'nde gezilebilecek.

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatlarını kaybeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşı rahmet ve dua ile andıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, herkesi sergiyi görmeye davet ederek, “Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışlarında onları asla yalnız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, Saraybosna İstanbul'un kardeşidir. Belgrad Ankara'nın dostudur, Zagreb İzmir'in akrabasıdır, Kızılırmak Nehri'nin, Sakarya Nehri'nin, Tuna'nın, Dirina'nın tarihi ortaktır, birdir” dedi.

Fotoğraf sergisinde çarpıcı kareler

Bosna Hersekli fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç tarafından Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan fotoğraf sergisi, 26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımı çarpıcı karelerle gözler önüne seriyor. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen serginin açılışına Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Sorumlusu Rauf Ataöz ve Filipinliler Büyükelçisi Şila Salas katıldı.