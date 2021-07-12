Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak anıldı

Tam 26 yıl önce Srebenitsa'da yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi için Mamak Belediyesi'nin hazırladığı “Dinmeyen Acı Srebrenitsa Sergisi” ile anıldı. Sergi öncesi açılış konuşmalarında Aliya İzzetbegovic'in soykırım hakkındaki, “Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözü hatırlatıldı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, 26 yıl önce yapılan soykırımda katledilen 8 bin 372 vatandaş, Mamak Belediyesi'nin “Dinmeyen Acı Srebrenitsa Sergisi”nde anıldı. Sergi açılışına Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagic, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer elçiliklerin temsilcilerinin katılımlarıyla Mamak Musiki Muallim Mektebi- Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti.

“Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız”

Srebrenitsa soykırımının üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen iki halkında derin üzüntülerin yaşandığını belirten Mamak Belediye Başkanı Köse, “Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne-babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Bosna Hersek'te akan gözyaşları Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı'nın 26'ncı yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışlarında onları asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Sergi açılışı konuşmalarından sonra, fotoğraf sergi salonuna giriş yapan heyet, yaşanan soykırımda henüz 16 yalındayken Drina nehrinden karşı kıyıya yüzerek kaçan Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in fotoğraflarını incelemelerde bulundular.