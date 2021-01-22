Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den Polatlı'ya ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Polatlı ile Sri Lanka arasında ticaret köprüsü kurulması amacıyla Ankara'nın Polatlı ilçesini ziyaret etti.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Müsteşar Yoshitha Jayasuriya ve Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk ile Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Hassen ve beraberindekiler, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya ve Meclis Başkanı Erol Ünal tarafından karşılandı. İlçe ile Sri Lanka arasında ticaret bağının kurulması, ticaret alanına dahil edilecek ürünlerin istişaresi, gerçekleşecek ticaretin hangi yol ve metotlar ile ilerletilmesi gerektiği konularının ele alındığı toplantıda, Polatlı Ticaret Odası ile Sri Lanka'da bulunan ticaret odalarının kardeş oda protokolü imzalaması ve birlikte yapılacak çalışmaların detayları da masaya yatırıldı.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, toplantıda bu yıl 100'üncüsü kutlanacak Sakarya Meydan Muharebesi kutlama programına Büyükelçi Hassen'i davet etti. Polatlı Ticaret Odası'nın geçtiğimiz günlerde marka tescilini aldığı Polatlı soğanı ile yakından ilgilenen Büyükelçi Hassen, Yönetim Kurulu Başkanı Sakarya'dan bilgi aldı.

Büyükelçi Hassen'in gelecek hafta Polatlı'da üretim faaliyetini sürdüren firmaları ziyaret etmek ve firmalar hakkında bilgi almak için ilçeyi tekrar ziyaret edeceği bildirildi.