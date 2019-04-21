Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’daki saldırılarda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki saldırılarda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sri Lanka'daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” dedi.