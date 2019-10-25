Sri Lanka'dan Ankaralı Sanayiciye Yatırım Daveti

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in davetlisi olarak ASO 1.OSB'yi ziyaret etti. Hassen, bölgede yer alan bazı firmalarda bir dizi incelemelerde bulundu.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ASO 1. OSB'ye ziyaret gerçekleştirdi. Hassen, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek'ten bölge ile ilgili bilgiler aldı. Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, “İki ülke arasında son derece güzel ilişkiler var. Bu güzel ilişkinin ticarete yeterince yansıdığını söylemek mümkün değil. Bu ilişkiyi kuvvetlendirmek de iş dünyasının görevi. Biz ASO olarak Sri Lanka ile her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Konuşmasında Ankara sanayisi hakkında bilgi de veren Özdebir, “Ankara imalat sanayii, yüksek teknolojili ürünler ve ihracatta önemli bir üretim merkezi haline geldi. Ankara ileri teknolojinin yoğunlaştığı, Türkiye'de en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez oldu. Özellikle savunma sanayii, elektrik-elektronik, iş makineleri, fabrikasyon metal ürünleri, ofis mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim ve inşaat sektörleri Ankara'nın öne çıktığı en önemli üretim alanları” diye konuştu.

Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Tütek ise bölgede sürdürülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında konuk Büyükelçi'ye bilgiler verdi. Tütek, “Bölgemiz ülke ekonomisine katkı sağlayan Türkiye'nin en iyi OSB'lerinden birisi. Değişik sektörlerde 331 sanayi parselinde faaliyet gösteren 270 fabrikasıyla, yaklaşık 50.000 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayan bir sanayi şehri. Ülkeler arası işbirliklerinin yanı sıra işadamlarımızın da üretime yönelik işbirliği yapması her iki ülke için çok önemli. Organize Sanayi Bölgeleri olarak çok önemli tecrübelerimiz var ve bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız ”diye konuştu.

Sri Lanka Büyükelçisi Hassen de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti. Büyükelçi Hassen, ”Sri Lanka'ya yapılan yatırımların başında ağırlıklı olarak alt yapı yatırımları geliyor. Sri Lanka'nın Hindistan, Pakistan ve Singapur ile serbest ticaret anlaşmalarının olması, yakın zamanda ise Çin ile ticaret anlaşmalarının planlanıyor olması Türk firmaları için önemli fırsat ve avantajlar sağlayacaktır. Sri Lanka Türk sanayicileri için Asya'ya açıla bir kapı. Türkiye, sanayileşme alanında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu noktada Ankaralı sanayicilerin yapmış olduğu ihracat ile ülke ekonomisine çok büyük bir katkı yaptığını biliyoruz. Türkiye ve Sri Lanka arasında yıllık 220 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmini artırmak, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bölgede yer alan iş adamlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. ASO üyesi firmaların da ülkemizde yatırım yapmasını bekliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Bölgede yer alan Bozankaya Otomotiv, Nurol Makina, Vestel Savunma, Serdar Plastik ve Hidromek fabrikalarını gezen konuk Büyükelçi Ankara sanayisini yakından tanıma fırsatı buldu.