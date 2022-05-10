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SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi ziyaretler için Türkiye’de bulunan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e eşlik eden heyet içerisinde yer Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti. Savunma Sanayii Başkanlığınca ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyetle başkanlığımızda görüşme gerçekleştirdi" denildi.

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