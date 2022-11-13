SSB Başkanı Demir'den ‘Nuri Demirağ' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden olan Nuri Demirağ'ı yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden olan Nuri Demirağ'ı vefatının 65'inci yıl dönümünde sosyal medya paylaşımı ile andı. SSB Başkanı Demir tarafından yapılan ve Demirağ'ın hayatını anlatan bir videonun da yer aldığı paylaşımda, “Türk savunma sanayiimizin öncüsü Nuri Demirağ'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Onun yarım kalan öyküsünü Türk savunma sanayii olarak biz tamamlıyor, yerli ve milli imkanlarla; kendi uçaklarımızı, İHA'larımızı ve helikopterlerimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.