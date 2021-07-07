St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden St.
Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Yorulmaz için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başkonsolos Yorulmaz'ın ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer katıldı. Yorulmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.